В Алабино стартовал новый сезон «Гонки Героев»

20 апреля в Алабино стартовал 11 сезон легендарной «Гонки Героев». На московский полигон вышли 2700 любителей спорта, в том числе команды из 60 крупнейших компаний России. Им предлагалось преодолеть полосу препятствий длиной в 8,5 км, которая включала себя 30 испытаний на силу, выносливость и командную работу. Финальным испытанием по традиции стал восьмиметровый «Эверест», полностью обновленный перед новым сезоном.

«Впереди интересный сезон — будет большое количество проектов, а «Гонка Героев» пройдет в совершенно новых городах: Омске, Воронеже и Волгограде. С каждым годом мы стараемся обновлять препятствия, формат участия, строить новые трассы для того, чтобы еще больше людей могло пристраститься к спорту», — отметил директор проекта Денис Анников.

Удивительно, но для одной из команд «Гонка Героев» стала признанием в любви не только к спорту, но и друг к другу. На открытии нового сезона состоялась настоящая свадьба. Также Гонка стала финальным этапом для стажеров на позицию инструкторов. И, конечно, команда «СЭ» приняла участие в забеге.