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В Алабино состоялась первая в сезоне Гонка Героев
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:45

1 мин.

В Алабино состоялась первая в сезоне «Гонка Героев»

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
В Алабино состоялась первая в сезоне «Гонка Героев».
Фото Пресс-служба Лиги Героев
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19 апреля на подмосковном полигоне Алабино прошла первая в новом спортивном сезоне «Гонка Героев». На старт забега с препятствиями вышло рекордное для открытия сезона количество участников — 2850 человек.

«Очень круто что в этом году мы начинаем сезон с рекордов. И это не только про количество участников, но и про команду: сегодня работают 155 инструкторов и более 120 волонтеров. Приятно осознавать, что за 12 лет «Гонка Героев» так сильно выросла и приобрела по-настоящему всенародную любовь. Каждый участник гонки — уже победитель, ведь попадание в условия, абсолютно несвойственные для реальной жизни — это уже большая победа над собой», — отметила руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

Спортсмены преодолели 8-километровую трассу с 30 испытаниями на силу, ловкость и выносливость. Традиционным завершением гонки стало восхождение по канату на 8-метровый «Эверест».

На старт участники могли выйти самостоятельно или в составе команды. Также отдельно прошел забег для корпоративных команд из 94 крупнейших компаний страны. Некоторые проявили креатив: на гонку вышла команда из 30 невест в свадебных платьях.

В Алабино состоялась первая в сезоне «Гонка Героев».
Фото Пресс-служба Лиги Героев

Кроме того, в рамках мероприятия были организованы различные спортивные активности: игры в разные виды спорта, конкурсы и розыгрыши от партнеров, челленджи на OCR-площадке, полевая кухня и даже баня на колесах.

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