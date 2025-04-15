Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Алабино состоится первая в сезоне Гонка Героев 2025
Хобби и развлечения

15 апреля, 17:25

1 мин.

В Алабино состоится первая в сезоне «Гонка Героев»

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Гонка Героев
Фото «СЭ»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

19 апреля пройдет первая в сезоне-2025 «Гонка Героев». В масштабном соревновании на подмосковном полигоне Алабино примут участие 2700 человек.

Участникам предложат преодолеть 8-километровую трассу с 30 препятствиями различной степени сложности. Их ждут традиционные рукоходы, заборы, перенос цепей и прочие испытания. Кроме того, чтобы дойти до финиша, придется проползти под колючей проволокой, перелезть через барьер из бревен и пройти в проеме между шинами. Кульминация трассы — восхождение на «Эверест» (8-метровую горку с канатами с вертикальным подъемом).

«Открытие сезона — всегда особое событие, поэтому мы с большим нетерпением ждем первую в этом году Гонку героев. Популярность гонок с препятствиями растет ежесезонно: мы вновь отмечаем рекордное количество участников, расширяем географию городов и готовим новые трассы с новыми интересными испытаниями. Будем рады видеть всех любителей экстремального спорта, готовых бросить вызов себе и своим возможностям, на наших стартах», — отметила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

Пройти «Гонку Героев» может любой желающий в возрасте от 18 лет. Организаторы предлагают на выбор два формата: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Гонка Героев.«Сквозь грязь и холод». Впечатления команды «СЭ», преодолевшей весеннюю «Гонку Героев»
Увлечения
Новости холдинга
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Читайте далее
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году: когда и где смотреть
Следующий материал
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году: когда и где смотреть

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
01:05
Кто родился 17 апреля: список известных личностей
00:05
17 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
16 апр 01:05
Кто родился 16 апреля: список известных личностей
16 апр 00:05
16 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
15 апр 18:15
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году: когда и где смотреть