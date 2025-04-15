В Алабино состоится первая в сезоне «Гонка Героев»

19 апреля пройдет первая в сезоне-2025 «Гонка Героев». В масштабном соревновании на подмосковном полигоне Алабино примут участие 2700 человек.

Участникам предложат преодолеть 8-километровую трассу с 30 препятствиями различной степени сложности. Их ждут традиционные рукоходы, заборы, перенос цепей и прочие испытания. Кроме того, чтобы дойти до финиша, придется проползти под колючей проволокой, перелезть через барьер из бревен и пройти в проеме между шинами. Кульминация трассы — восхождение на «Эверест» (8-метровую горку с канатами с вертикальным подъемом).

«Открытие сезона — всегда особое событие, поэтому мы с большим нетерпением ждем первую в этом году Гонку героев. Популярность гонок с препятствиями растет ежесезонно: мы вновь отмечаем рекордное количество участников, расширяем географию городов и готовим новые трассы с новыми интересными испытаниями. Будем рады видеть всех любителей экстремального спорта, готовых бросить вызов себе и своим возможностям, на наших стартах», — отметила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

Пройти «Гонку Героев» может любой желающий в возрасте от 18 лет. Организаторы предлагают на выбор два формата: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.