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Ученый развеял популярный миф о рыбах
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

1 мин.

Ученый развеял популярный миф о рыбах

Мария Задорожная
Автор
Рыба крупным планом
Фото marrio31/istockphoto.com
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Популярное убеждение о том, что у рыб плохая память, оказалось неверным, сообщает Daily Mail. Так профессор Кулум Браун из Университета Маккуори в Сиднее провел исследование, которое показало, что рыбы запоминают маршруты, по которым они плавали год назад.

Эксперт отметил, что золотые рыбки и другие виды рыб могут запоминать не только маршруты, но и «соседей» по аквариуму. Чтобы доказать свою теорию, ученый провел серию экспериментов, где рыбки учились избегать рыболовных сетей. Их помещали в аквариум с моделью рыболовной сети, имеющий единственное отверстие для выхода. Со временем животные стали все быстрее находить выход, а после нескольких испытаний демонстрировали, что запомнили безопасный маршрут.

Удивительным оказалось и то, что спустя 11 месяцев после первого эксперимента рыбы смогли снова найти выход. Это показало, что их память значительно лучше, чем принято считать.

Кроме того, профессор напомнил, что многие виды рыб возвращаются на места своего нереста спустя многие годы. Также рыбы могут узнавать друг друга и предпочитают общаться с особями, которых они уже встречали ранее.

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