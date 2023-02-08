Ученый Арлазаров объяснил, почему нейросеть не способна предсказать будущее человечества

Профессор, один из создателей шахматной программы «Каисса», выигравшей первый чемпионат мира среди компьютеров, Владимир Арлазаров поделился мнением относительно нашумевшего исследования, в котором группа ученых пыталась предсказать будущее искусственного интеллекта с помощью него же. К слову, предсказание оказалось верным на 99%. Главный вопрос, который теперь занимает научное сообщество, — может ли искусственный интеллект предсказать будущее человечества или хотя бы чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает сайт KP.RU.

— Сегодня искусственный интеллект многие вещи делает лучше человека. Например, алгоритмы ставят диагноз на основе анализа рентгеновских снимков точнее живого врача. А нейросеть распознает лица или документы эффективнее человека. Поэтому принципиально я не вижу противоречия в том, чтобы компьютер и будущее предсказывал лучше человека, — говорит Владимир Львович. — Однако есть два очень важных условия. Во-первых, мы должны сформулировать машинному разуму не абстрактную (какое будущее нас ожидает?) а предельно конкретную задачу — что именно мы хотим спрогнозировать? А во-вторых, (и это самое главное) необходимо заложить в машину данные, от которых зависит ответ на вопрос. А это невозможно, если мы говорим о таких вещах, как прогнозирование будущего человечества.

— Почему? Допустим, нас интересует конкретный вопрос: будет ядерная война или нет? Мы накормим ИИ учебниками истории и политэкономики, загрузим высказывания государственных деятелей и разные теории общественного развития. Глядишь, электронный мозг нам что-то посчитает.

— Да, посчитает. Но какое отношение это «что-то» будет иметь к реальности? Вот простой пример: накануне чемпионата мира по футболу-2022 Оксфордская математическая модель сделала прогноз: в финале будут играть сборные Бельгии и Бразилии. В итоге бразильцы вылетели в четвертьфинале, а бельгийцы — одна из сильнейших команд мира — даже не вышли из группы. Это позор для математиков? Ведь задача с формальной точки зрения была предельно простая: определить какая из 32 команд выиграет чемпионат. Какие данные считали при этом? Наверное, результативность игроков, опыт тренеров, результаты предыдущих матчей, историю личных встречи и так далее. Но кто мог подумать, что Де Брюйне за два дня развалит команду (лидер бельгийцев накануне турнира в интервью сказал, что у Бельгии нет шансов на победу, потому что команда очень возрастная. Эти слова были болезненно восприняты партнерами Де Брюйне и дело дошло даже до драки между игроками. — Авт.). Какая муха укусила Де Брюйне? Почему он это сказал? Возможно ли было просчитать такое развитие событий? Поэтому я скептически отношусь к такого рода прогнозам — не потому что не верю в возможности машины, а потому что не верю в возможности человека заложить те данные, от которых зависит верный ответ.