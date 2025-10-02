Ученые заявили, что на спутнике Сатурна может быть жизнь

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что Энцелад — спутник Сатурна, обладает необходимыми условиями для существования жизни, сообщает Daily Mail.

Исследование опирается на данные аппарата «Кассини», который в 2008 году взял образцы льда из гейзеров на Южном полюсе Энцелада. Ученые обнаружили, что в свежих частицах присутствуют сложные органические молекулы, включая предшественники аминокислот.

«Энцелад теперь удовлетворяет всем условиям для мира, способного поддерживать жизнь», — заявил ведущий исследователь доктор Нозаир Хаваджа из Свободного университета Берлина. По его словам, даже отсутствие жизни на Энцеладе было бы значительным открытием.

«Это поднимает вопрос, почему, при наличии всех благоприятных условий, жизнь здесь не возникла», — отметил ученый.

Энцелад имеет диаметр около 500 километров и покрыт ледяной корой. Под ней скрывается океан жидкой воды. Гейзеры выбрасывают его в космос, а часть частиц формирует кольцо Сатурна.

Новые данные указывают на то, что органика формируется именно в подледном океане, а не в результате воздействия солнечного излучения. Это существенно увеличивает вероятность существования биологических процессов.

В перспективе ЕКА планирует миссию к Энцеладу, которая соберет образцы льда из шлейфов и попытается впервые приземлиться на его поверхности.