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Ученые заявили, что классическая музыка помогает в борьбе с депрессией
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:20

1 мин.

Ученые заявили, что классическая музыка помогает в борьбе с депрессией

Мария Задорожная
Автор
Девушка слушает музыку
Фото BartekSzewczyk/istockphoto.com
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Китайские ученые провели исследование и выяснили, что классическая музыка способна облегчить симптомы депрессии. Она синхронизирует определенные области мозга, ответственные за обработку как звука, так и эмоций, говорится в исследовании, опубликованном в Cell Reports.


В эксперименте приняли участие 23 пациента с депрессией. Каждому из них вживили электроды в мозг, с помощью которых ученые изучали, как мозг реагирует на грустную и веселую классическую музыку. Участникам включали Симфонию № 6 Чайковского и Симфонию № 7 Бетховена. Выяснилось, что независимо от того, была ли музыка грустной или веселой, пациенты испытывали удовольствие. Их эмоции подтверждали мозговые колебания.

Авторы исследования отметили, что антидепрессанты и психотерапия могут помочь не всем, а музыкальная терапия используется мало. Но благодаря проведенному исследованию ученые из Китая в сотрудничестве с врачами, музыкальными терапевтами, компьютерными учеными и инженерами планируют разработать медицинские приложения для смартфонов на основе музыкальной терапии.

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