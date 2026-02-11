Стиль жизни
Ученые выяснили, как юмор помогает в воспитании детей
Хобби и развлечения

11 февраля, 16:25

1 мин.

Ученые выяснили, как юмор помогает в воспитании детей

Кристина Гергис
Автор
Вся семья веселится и смеется
Фото Milan Markovic, iStock

Юмор — не только средство для поднятия настроения, но и эффективный инструмент воспитания. К такому выводу пришли ученые из Пенсильвании, пишет Psychologies.

Исследование показало, что в семьях, где родители и дети регулярно шутят и дурачатся, выше уровень удовлетворенности отношениями. Юмор развивает у детей когнитивную гибкость — способность быстро переключаться между задачами, адаптироваться к новым условиям и находить нестандартные решения. Кроме того, он помогает учиться справляться со стрессовыми ситуациями.

Специалисты сравнивают роль юмора в воспитании с его функцией в бизнес-коммуникациях: шутка снимает напряжение, разрушает иерархические барьеры и открывает пространство для креативного взаимодействия. Когда в воспитательном процессе присутствует юмор, ребенок учится понимать иронию, мыслить нестандартно и выходить за рамки стереотипной модели «строгий взрослый — неразумный ребенок».

В итоге чувство юмора способствует формированию здоровой самооценки и дает инструменты для преодоления жизненных трудностей.

Дети
Психология
В Москве прошел первый тур всероссийских соревнований по детскому регби
