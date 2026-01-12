Ученые выяснили, как раннее приучение к смартфону влияет на детей

Кристина Гергис
Автор
Младенец смотрит мультфильм на планшете
Фото Pekic, iStock

Длительное использование гаджетов в первые два года жизни может привести к повышенной тревожности и замедлению принятия решений в подростковом возрасте. Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные 168 детей в рамках исследования GUSTO. Статья опубликована в EBioMedicine.

В ходе десятилетнего наблюдения исследователи проводили МРТ мозга участников в возрасте 4,5, 6 и 7,5 лет. Это позволило впервые установить связь между экранным временем в младенчестве и изменениями в работе мозга в подростковый период.

У детей, которые до двух лет сидели в компьютерах, планшетах и смартфонах, наблюдалось ускоренное созревание нейронных сетей, отвечающих за зрительное восприятие и когнитивный контроль. Для возраста 3-4 лет аналогичный эффект не был выявлен, что подчеркивает особую уязвимость именно раннего периода развития.

К 8,5 годам такие дети хуже проходили испытания на принятие решений, а к 13 чаще страдали от тревожности. Однако ученые нашли способ смягчить негативный эффект от смартфонов. Регулярное совместное чтение с родителями компенсирует негативные изменения от раннего использования экранов.

«Наша работа дает биологическое объяснение тому, почему так важно ограничивать экранное время в первые два года жизни. Одновременно она показывает, что активное участие родителей — например, совместное чтение — может существенно изменить траекторию развития», — объяснила Тан Ай Пэн, руководитель исследования.

Падение СКА продолжается. В новом сезоне команда станет только слабее
Путин: Россия знает, чем закончится СВО
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер в 61 год
Команда Семака забьет первой, оборона «Локо» не выдержит давления. На что ставить в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит»
«Мы все хотим, чтобы он играл вечно»: в «Вашингтоне» говорят о величии и будущем Овечкина
В Москве пенсионеры за месяц отдали мошенникам рекордную сумму в 298 млн рублей
Читайте далее
Психолог поделилась, как вернуть близость в отношениях
Следующий материал
Психолог поделилась, как вернуть близость в отношениях

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18:00
Женщины стали чаще делать маникюр без покрытия
17:30
В Санкт-Петербурге пройдет международный турнир по сквошу
16:15
Автоэксперт рассказал, что делать, если виновник ДТП скрылся
20 апр 20:55
На шоу Тутберидзе в Москве осталось менее 2 тысяч билетов
20 апр 19:30
Где пожарить шашлык в Москве и Санкт-Петербурге: 12 проверенных мест с мангалами