Ученые выяснили, как раннее приучение к смартфону влияет на детей

Длительное использование гаджетов в первые два года жизни может привести к повышенной тревожности и замедлению принятия решений в подростковом возрасте. Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные 168 детей в рамках исследования GUSTO. Статья опубликована в EBioMedicine.

В ходе десятилетнего наблюдения исследователи проводили МРТ мозга участников в возрасте 4,5, 6 и 7,5 лет. Это позволило впервые установить связь между экранным временем в младенчестве и изменениями в работе мозга в подростковый период.

У детей, которые до двух лет сидели в компьютерах, планшетах и смартфонах, наблюдалось ускоренное созревание нейронных сетей, отвечающих за зрительное восприятие и когнитивный контроль. Для возраста 3-4 лет аналогичный эффект не был выявлен, что подчеркивает особую уязвимость именно раннего периода развития.

К 8,5 годам такие дети хуже проходили испытания на принятие решений, а к 13 чаще страдали от тревожности. Однако ученые нашли способ смягчить негативный эффект от смартфонов. Регулярное совместное чтение с родителями компенсирует негативные изменения от раннего использования экранов.

«Наша работа дает биологическое объяснение тому, почему так важно ограничивать экранное время в первые два года жизни. Одновременно она показывает, что активное участие родителей — например, совместное чтение — может существенно изменить траекторию развития», — объяснила Тан Ай Пэн, руководитель исследования.