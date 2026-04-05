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Ученые выяснили, что у людей и животных схожий «вкус»
Хобби и развлечения

5 апреля, 18:00

1 мин.

Ученые выяснили, что у людей и животных схожий «вкус»

Кристина Гергис
Автор
Пение птицы
Фото Zwilling330, iStock

Исследователи из университета Макгилла выяснили, что человеческие представления о прекрасном заложены в ходе эволюции. Их научная работа доказала, что люди отдают предпочтение тем же звукам, которые животные используют животные для привлечения особей противоположного пола. Их работа опубликована в журнале Science.

Для того чтобы подтвердить гипотезу Чарльза Дарвина о сходстве эстетических предпочтений людей и животных, ученые проанализировали более сотни пар звуков. В эксперименте были использованы сигналы 16 видов, в том числе птиц, лягушек, насекомых и млекопитающих, где один из звуков был биологически привлекательнее для сородичей. 4 000 добровольцев в большинстве случаев выбирали те же звуки, что и животные. Особенно это касалось сложных акустических элементов, вроде трелей или щелчков.

Результаты показали, что эстетическое восприятие — не только человеческая особенность. Оно связано с единой архитектурой нервной системы и сохраняется несмотря на миллионы лет раздельной эволюции.

«Самый важный вывод заключается в простом напоминании: мы находим красоту в рисунке на крыльях бабочек, пении птиц и ароматах цветов, хотя все это эволюционировало, чтобы привлекать другие виды, а не нас. Возможно, мы разделяем нечто фундаментальное со всеми живыми существами, что и позволяет нам видеть этот мир прекрасным», — поделился один из авторов работы Логан С. Джеймс.

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