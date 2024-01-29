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Ученые выяснили, что лица богатых и бедных людей отличаются
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:05

1 мин.

Ученые выяснили, что лица богатых и бедных людей отличаются

Мария Маковей
Автор
Лицо женщины крупным планом.
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Ученые из Глазго выяснили, какие черты лица, по мнению случайных людей, говорят о богатстве человека.

В ходе эксперимента обнаружилось, что люди с более узкими лицами и светлой, теплой кожей, приподнятыми бровями, близко расположенными глазами и улыбающимися приподнятыми уголками губ выглядят богаче. Опрошенные ассоциировали такие черты лица с надежностью, добротой и компетентностью, сообщает New York Post.

А вот людей с более широкими и короткими лицами, опущенными уголками губ и более светлым цветом лица участники опроса отнесли к низшему классу, который заслуживает меньшего доверия.

Примечательно, но ученые обеспокоены такой поверхностной оценкой людей. Они разочарованы, что люди ориентируются на внешность для оценки других. По их мнению, это может негативно сказаться на жизни тех, кому не повезло с внешностью, но повезло со всем остальным. Исследователи призывают не судить человека по внешним данным, а оценивать его по поступкам.

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