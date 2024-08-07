Ученые выяснили, что интенсивные размышления вызывают неприятные эмоции

Ученые из Университета Неймегена (Нидерланды) провели исследование и выяснили, что напряженные размышления вызывают неприятные эмоции. Об этом сообщает Psychological Bulletin.

Эксперты провели метаанализ 170 исследований с участием 4670 человек из 29 стран. Участниками стали представители разных социальных групп и разных профессий, включая студентов, спортсменов, инженеров и медиков. Они решали когнитивные задачи — учились играть в виртуальной реальности, обучались новым технологиям или адаптировались к незнакомой среде. В общей сложности ученые проанализировали 358 различных задач.

Результаты метаанализа показали, что чем больше умственных усилий требовала задача, тем больше неприятных эмоций, таких как раздражение, фрустрация и стресс, испытывали добровольцы.

Другим важным открытием стало то, что, несмотря на все неприятные ощущения, люди продолжают заниматься умственно сложными задачами. Исследователи полагают, что человек видит в таких задачах потенциальное вознаграждение, которое перевешивает негативные эмоции.