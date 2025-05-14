Ученые развеяли популярный миф о влюбленности

Ученые из Австралии и Новой Зеландии провели исследование и выяснили, что мужчины влюбляются чаще и быстрее, чем женщины. Эти выводы были получены на основе анализа опросов 808 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Все участники сообщили, что на момент исследования они находились в состоянии влюбленности. Работа была опубликована в научном журнале Biology of Sex Differences.

Анализ охватывал 33 страны Европы, Северной Америки и Южной Африки. Исследуемых спрашивали о частоте и скорости их влюбленностей, уровне увлечения партнерами, а также о том, когда возникали чувства — до или после начала отношений.



В среднем мужчины выражали свои чувства примерно на месяц раньше женщин и чаще говорили о влюбленности еще до того, как отношения стали официальными. Также они сообщали, что влюблялись чаще на протяжении своей жизни. Женщины же, в свою очередь, оказались более подвержены романтической одержимости и испытывали более глубокие эмоциональные переживания.

Интересно, что в странах с высоким уровнем гендерного равенства участники реже влюблялись, испытывали меньшую одержимость и проявляли меньше готовности к серьезным обязательствам. Авторы исследования считают, что это говорит о том, как социальные нормы могут влиять на восприятие любви.