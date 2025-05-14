Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Ученые развеяли популярный миф о влюбленности
Хобби и развлечения

14 мая 2025, 19:45

1 мин.

Ученые развеяли популярный миф о влюбленности

Мария Задорожная
Автор
Пара держится за руки
Фото vadimguzhva, iStock

Ученые из Австралии и Новой Зеландии провели исследование и выяснили, что мужчины влюбляются чаще и быстрее, чем женщины. Эти выводы были получены на основе анализа опросов 808 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Все участники сообщили, что на момент исследования они находились в состоянии влюбленности. Работа была опубликована в научном журнале Biology of Sex Differences.

Анализ охватывал 33 страны Европы, Северной Америки и Южной Африки. Исследуемых спрашивали о частоте и скорости их влюбленностей, уровне увлечения партнерами, а также о том, когда возникали чувства — до или после начала отношений.

В среднем мужчины выражали свои чувства примерно на месяц раньше женщин и чаще говорили о влюбленности еще до того, как отношения стали официальными. Также они сообщали, что влюблялись чаще на протяжении своей жизни. Женщины же, в свою очередь, оказались более подвержены романтической одержимости и испытывали более глубокие эмоциональные переживания.

Интересно, что в странах с высоким уровнем гендерного равенства участники реже влюблялись, испытывали меньшую одержимость и проявляли меньше готовности к серьезным обязательствам. Авторы исследования считают, что это говорит о том, как социальные нормы могут влиять на восприятие любви.

Любовь.Что такое любовь? Объясняем с научной точки зрения
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Психология
Новости холдинга
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
Читайте далее
В Сочи впервые прошел отборочный этап Кубка России по фитнес-аэробике
Следующий материал
В Сочи впервые прошел отборочный этап Кубка России по фитнес-аэробике
Последние новости
19:30
Спортивный праздник в Москве объединил более тысячи любителей бега
12:10
Психолог рассказала, как заставить себя выйти на пробежку в плохую погоду
9 июн 15:25
Фестиваль дрифта с гонщиком Кейичи Цучия собрал более 250 пилотов
9 июн 12:00
Турэксперт назвала лучшие маршруты для начинающих треккеров
8 июн 17:45
Алиса Лобанова, основатель бренда одежды, рассказала о роли экипировки для юных спортсменов