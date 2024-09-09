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Ученые прогнозируют яркие полярные сияния в сентябре
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Сегодня, 12:35

1 мин.

Ученые прогнозируют яркие полярные сияния в сентябре

Мария Задорожная
Автор
Полярное сияние
Фото Elizabeth M. Ruggiero/istockphoto.com
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Ученые заявили, что в сентябре появится несколько ярких полярных сияний. Причина — особое расположение магнитных полюсов Земли, сообщает портал Live Science.

В мае 2024 года на Землю обрушилась мощнейшая за последние 20 лет геомагнитная буря, которая привела к проявлениям северного сияния даже в таких регионах, как Флорида и Мексика. Исследователи предполагают, что подобные явления могут повториться и в сентябре.

Как передает Live Science, солнечная активность сейчас находится на пике своего очередного 11-летнего цикла. Но эксперты считают, что не этот пик, а именно эффект Рассела — Макферрона сыграет ключевую роль в появлении сияний в сентябре.

«Солнечный ветер — это поток заряженных частиц от Солнца, который внезапно усиливается в результате солнечных вспышек и корональных выбросов массы (CME) — мощных выбросов радиации и солнечного материала. Магнитная активность на Солнце имеет цикл, который длится 11 лет. Она должна достичь пика прямо сейчас. Однако не поэтому сезон полярных сияний может быть неизбежен», — сообщается в публикации.

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