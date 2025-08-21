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Ученые объяснили, стоит ли садоводам доверять лунному календарю
Хобби и развлечения

21 августа 2025, 20:45

2 мин.

Ученые объяснили, стоит ли садоводам доверять лунному календарю

Мария Задорожная
Автор
Сажать огород
Фото perfectlab, iStock

Специалисты Пермского политеха рассказали «Газете.Ru», какие советы действительно помогут садоводам, а какие основаны лишь на приметах.

По словам ученых, влияние Луны на уровень грунтовых вод действительно существует — как и у океанских приливов, но океанское влияние сильнее. В рыхлых почвах колебания могут достигать максимум полутора метров, тогда как в Атлантике приливы достигают до 18 метров. Однако такие изменения оказывают лишь косвенное воздействие на растения.

«Некоторые виды действительно синхронизируют цветение с фазами Луны. Например, цереус скалистый и эфедра распускаются в полнолуние, когда активизируются опылители — летучие мыши и мотыльки. А водоросли, наоборот, выбрасывают споры в новолуние, когда темнота защищает их от ультрафиолета. Но у большинства огородных культур такой зависимости нет», — рассказала ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких.

По ее словам, утверждения, что в определенные лунные фазы растения лучше усваивают удобрения или что сорняки можно «навсегда» вывести при убывающей Луне, не имеют научного подтверждения. Лунный свет также не может поддерживать фотосинтез — его интенсивность слишком мала.

Эксперты подчеркивают, что на урожайность влияют прежде всего состояние почвы, температура, влажность, количество солнечного света и качество семян. Поэтому календарь можно использовать как удобное напоминание для планирования огородных работ, но полагаться исключительно на него не стоит.

Вместо этого специалисты рекомендуют в сентябре заняться сбором поздних сортов яблок и корнеплодов, срезать кабачки, капусту и тыкву, посадить холодостойкие культуры (лук, чеснок, редис, морковь), а также сидераты — горчицу, клевер или рожь. При этом осенью не стоит вносить азотные удобрения, так как они стимулируют рост зеленой массы вместо подготовки растений к зиме.

Лунный календарь на&nbsp;весь 2025 год.Лунный календарь на весь 2025 год
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