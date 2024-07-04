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Ученые объяснили, почему одни кошки царапаются чаще других
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Ученые объяснили, почему одни кошки царапаются чаще других

Мария Маковей
Автор
Кошка под диваном
Фото Claudiad/istockphoto.com
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Группа международных ученых нашла причины, по которым одни домашние кошки царапаются чаще других. Исследователи считают, что на привычку царапаться влияет ряд факторов: характер, присутствие маленьких детей и тип ежедневных игр. Об этом сообщает журнал Frontiers in Veterinary Science.

Эксперты наблюдали и анализировали поведение 1211 кошек. Главной причиной, по которой кошки царапаются, ученые назвали стресс. Например, присутствие детей, особенно младшего возраста, увеличивает уровень стресса у питомца.

Другой значимой причиной оказался тип игр. К примеру, долгие игры способны повысить уровень стресса у кошки, что также приводит к ее нежелательному поведению. Влияет и время игр. Если кошка «разыграется» ночью, то скорее всего она будет царапаться днем.

Кроме того, играет роль организация игр. Небольшие игры, имитирующие охоту, пробуждают в животном внутренний инстинкт охотника, это, по словам ученых, помогает снизить стресс у кошек.

Также исследователи советуют учитывать и характер питомца. Если кошка необщительная и проявляет агрессию, хозяин должен попробовать снизить стресс у животного. Например, создать дома больше безопасных укрытий, обустроить места для наблюдения с высоты, разместить когтеточки там, где питомец бывает чаще всего.

Ученые также рекомендуют устанавливать когтеточки в любимых местах животного и использовать феромоны для привлечения их внимания.

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