Ученые обнаружили новую статую на острове Пасхи
14 августа, 13:35

Ученые обнаружили новую статую на острове Пасхи

Мария Задорожная
Остров Пасхи
Фото simonbradfield, iStock

Ученые в замешательстве из-за появления новой статуи на острове Пасхи, сообщает LADBible.

По данным СМИ, на высохшем дне озера Рано Рараку нашли ранее неизвестную статую моаи. Археологи утверждают, что это первый случай, когда артефакт обнаружен в озере, а не на холмах или побережьях, к которым они привыкли.

Обнаруженный монумент оказался одним из самых маленьких среди известных — около четырех метров в росте и весом порядка 12-14 тонн. Профессор археологии Университета Аризоны Терри Хант, рассказавший о находке, отметил, что это событие стало полной неожиданностью для него и его коллег.

«Мы думали, что знаем обо всех моаи на острове, но эта находка удивила нас. Ранее в высохших озерах их не находили», — добавил археолог.

Примечательно, что жители острова даже не знали о существовании этой статуи.

«Никто не знал о ней, даже наши бабушки и дедушки. Возможно, нынешняя засуха позволит найти больше подобных скульптур», — прокомментировал ситуацию один из местных жителей.

По словам исследователей, статуя была скрыта густыми тростниковыми зарослями, и лишь снижение уровня воды открыло к ней доступ. Археологи планируют применить георадар для сканирования дна озера в надежде найти другие моаи или орудия, которыми древние мастера высекали камень.

Ученые нашли жизнь за&nbsp;пределами Земли.Ученые нашли жизнь за пределами Земли
