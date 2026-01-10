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Ученые обнаружили главную причину одиночества в современном мире
Хобби и развлечения

10 января, 19:00

1 мин.

Ученые обнаружили главную причину одиночества в современном мире

Кристина Гергис
Автор
Грустная одинокая женщина
Фото TatyanaGl, iStock

Ученые провели масштабное исследование отношений, опросив 1099 взрослых жителей Греции и Кипра и выяснили главную причину одиночества у людей. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychology (EP).

Участники анонимно заполняли анкету из 78 пунктов, где честно отвечали на вопросы об отношениях. Респонденты оценивали, как часто у них проявляются различные проблемы: от недостатка внимания до конфликтов и агрессии. Они также указывали свой семейный статус: ответы одиноких людей (вынужденно или добровольно) сравнивали с ответами тех, кто состоял в отношениях или браке.

Результаты показали четкую связь: чем больше трудностей в поддержании отношений, тем выше вероятность остаться одиноким.

Авторы исследования объясняют результаты эволюционными и социальными факторами. Если раньше браки регулировались общественными нормами, то сегодня люди больше полагаются на навыки эмоционального контроля, умение решать конфликты, а также на способность к долгосрочному взаимодействию. В современных условиях свобода выбора и наличие альтернативных источников поддержки снижают готовность сохранять проблемные отношения.

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