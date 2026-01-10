Ученые обнаружили главную причину одиночества в современном мире

Ученые провели масштабное исследование отношений, опросив 1099 взрослых жителей Греции и Кипра и выяснили главную причину одиночества у людей. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychology (EP).

Участники анонимно заполняли анкету из 78 пунктов, где честно отвечали на вопросы об отношениях. Респонденты оценивали, как часто у них проявляются различные проблемы: от недостатка внимания до конфликтов и агрессии. Они также указывали свой семейный статус: ответы одиноких людей (вынужденно или добровольно) сравнивали с ответами тех, кто состоял в отношениях или браке.

Результаты показали четкую связь: чем больше трудностей в поддержании отношений, тем выше вероятность остаться одиноким.

Авторы исследования объясняют результаты эволюционными и социальными факторами. Если раньше браки регулировались общественными нормами, то сегодня люди больше полагаются на навыки эмоционального контроля, умение решать конфликты, а также на способность к долгосрочному взаимодействию. В современных условиях свобода выбора и наличие альтернативных источников поддержки снижают готовность сохранять проблемные отношения.