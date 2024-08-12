Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Ученые обнаружили, что TikTok приводит к психологическим проблемам у женщин
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:15

1 мин.

Ученые обнаружили, что TikTok приводит к психологическим проблемам у женщин

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит телефон в руках
Фото KatarzynaBialasiewicz/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Австралийские ученые выяснили, что просмотр видео в TikTok может способствовать развитию расстройства пищевого поведения у женщин. Для негативного влияния достаточно всего нескольких минут скроллинга в день, пишет журнал Plos One.

В эксперименте приняли участие 273 женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Их разделили на две группы. Первая группа смотрела короткие видео с тренировками и советами по похудению, вторая — ролики о природе, кулинарии и животных. Каждый просмотр контента длился около 7-8 минут.

В обеих группах женщины жаловались на ухудшение восприятия своего тела. Особенно сильное негативное воздействие наблюдалось у участниц, которые смотрели контент, направленный на популяризацию анорексии.

Исходя из результатов эксперимента, ученые предложили внедрить дополнительные ограничения в TikTok, связанные с анорексией. Они уверены, что такие меры помогут уменьшить риск развития расстройств пищевого поведения у пользовательниц.

Аскеза на&nbsp;сладкое. Отказ от благ: что такое аскеза и как она работает
Психология
1
0
Новости холдинга
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа
Последние новости
01:05
Кто родился 12 августа: список известных личностей
00:05
12 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
11 авг 15:45
Эксперт по туризму назвала направление, куда можно поехать в сентябре
11 авг 01:05
Кто родился 11 августа: список известных личностей
11 авг 00:05
11 августа: какой сегодня праздник в России и в мире