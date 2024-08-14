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Ученые обнаружили, что кошатники больше склонны к неврозам, чем собачники
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:35

1 мин.

Ученые обнаружили, что кошатники больше склонны к неврозам, чем собачники

Мария Задорожная
Автор
Кошка и собака дома
Фото FatCamera/istockphoto.com
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Австралийские ученые обнаружили, что владельцы кошек более склонны к неврозам, тревожны и одиноки, чем обладатели собак. Это касается как женщин, так и мужчин. Кроме того, владельцы собак оказались более психологически устойчивыми. Они лучше справлялись с трудными ситуациями и адаптировались к ним.

Исследователи опросили 321 человека. Среди них были владельцы собак и кошек, а также те, кто не содержал домашних животных. Эксперты проанализировали такие личностные качества добровольцев, как экстраверсия, открытость, добросовестность, жизнестойкость, покладистость и невротизм.

Результаты анализа показали, что хозяева собак обладают более высоким уровнем жизнестойкости, а владельцы кошек — повышенным уровнем невротизма, сообщает The Daily Mail.

Также собачники легче восстанавливались после стрессов, а кошатники — сильнее вовлекались в негативные последствия стресса. Никаких других личностных различий между ними ученые не обнаружили.

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