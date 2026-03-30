Ученые доказали, что музыка может сближать людей

Порой музыка выступает не просто фоном или приятным дополнением нашей жизни, но и напрямую влияет на общение и сближение людей. Теперь нейробиологи доказали это с помощью науки. Их научная работа опубликована в журнале Neuroscience.

В ходе эксперимента участники сидели друг напротив друга и поддерживали зрительный контакт, в то время как исследователи отслеживали активность их мозга. Результаты показали, что благозвучные (консонансные) сочетания звуков усиливают нейронную активность в тех зонах мозга, которые отвечают за понимание других людей. Сами испытуемые согласились: именно в моменты звучания таких мелодий они чувствовали особую связь с партнером.

«Одним из наиболее важных и неожиданных результатов исследования стало то, что восприятие человеком чувства связи с другим человеком напрямую связано с активностью в этих конкретных областях мозга», — отметил один из авторов работы.

Полученные данные подтверждают, что музыка служит не просто фоновым сопровождением. Она — биологический катализатор социальных взаимодействий.