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Ученые доказали, что музыка может сближать людей
Хобби и развлечения

30 марта, 12:15

1 мин.

Ученые доказали, что музыка может сближать людей

Кристина Гергис
Автор
Пара слушает музыку
Фото DekiArt, iStock

Порой музыка выступает не просто фоном или приятным дополнением нашей жизни, но и напрямую влияет на общение и сближение людей. Теперь нейробиологи доказали это с помощью науки. Их научная работа опубликована в журнале Neuroscience.

В ходе эксперимента участники сидели друг напротив друга и поддерживали зрительный контакт, в то время как исследователи отслеживали активность их мозга. Результаты показали, что благозвучные (консонансные) сочетания звуков усиливают нейронную активность в тех зонах мозга, которые отвечают за понимание других людей. Сами испытуемые согласились: именно в моменты звучания таких мелодий они чувствовали особую связь с партнером.

«Одним из наиболее важных и неожиданных результатов исследования стало то, что восприятие человеком чувства связи с другим человеком напрямую связано с активностью в этих конкретных областях мозга», — отметил один из авторов работы.

Полученные данные подтверждают, что музыка служит не просто фоновым сопровождением. Она — биологический катализатор социальных взаимодействий.

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