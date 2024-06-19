У детей новый тренд — они охотятся друг на друга в лесу в костюмах рыцарей и гномов

В Сети появились видеоролики, где дети в костюмах рыцарей, гномов и других персонажей бегают по лесу и охотятся друг на друга. Как сообщает Telegram-канал SHOT, это новый тренд среди подростков.

Ребята заранее указывают рост, вес, цвет волос и глаз, выбирают себе роль. Так другие участники смогут определить касту персонажа. Среди героев не только гномы и рыцари, но еще и эльфы, ведьмы, колдуны, травники, феи, оборотни, вампиры, дворфы и простолюдины.

Дети не только надевают костюмы, но и вооружаются оружием — кувалдами. Правда неизвестно, настоящие они или нет.