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У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга
Хобби и развлечения

9 октября, 11:55

1 мин.

У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов
Фото Кадр из цикла телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
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У народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», врачи выявили опасное поражение мозга. Причина — недостаточный уровень кислорода в крови, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у артиста парализовало правую часть тела. Также были выявлены признаки сердечной и дыхательной недостаточности, несмотря на интенсивную терапию. Положительной динамики в состоянии артиста не наблюдается. Он находится в реанимации на ИВЛ.

Отмечается, что звезде советских фильмов грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуация не изменится.

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