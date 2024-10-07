Туроператор назвала интересную страну для новогоднего отдыха
Туристический оператор Юлия Кулькова советует россиянам для новогоднего отдыха выбирать Беларусь. По ее словам, некоторые города этой страны были в составе Великого княжества Литовского, поэтому они могут порадовать туристов своими по-настоящему европейскими замками, костелами и другими достопримечательностями на любой вкус.
«Попробуйте организовать себе тур по Минску, Гродно, Миру. Интересной локацией также окажется город Несвиж», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».
Также Кулькова советует попробовать местную кухню. При этом она отметила, что вкуснейшие белорусские блюда могут обеспечить пару лишних килограммов. Поэтому не стоит забывать компенсировать обеды вечерними прогулками.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже