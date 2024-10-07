Туроператор назвала интересную страну для новогоднего отдыха

Туристический оператор Юлия Кулькова советует россиянам для новогоднего отдыха выбирать Беларусь. По ее словам, некоторые города этой страны были в составе Великого княжества Литовского, поэтому они могут порадовать туристов своими по-настоящему европейскими замками, костелами и другими достопримечательностями на любой вкус.

«Попробуйте организовать себе тур по Минску, Гродно, Миру. Интересной локацией также окажется город Несвиж», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Также Кулькова советует попробовать местную кухню. При этом она отметила, что вкуснейшие белорусские блюда могут обеспечить пару лишних килограммов. Поэтому не стоит забывать компенсировать обеды вечерними прогулками.