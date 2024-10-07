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Туроператор назвала интересную страну для новогоднего отдыха
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:25

1 мин.

Туроператор назвала интересную страну для новогоднего отдыха

Мария Задорожная
Автор
Зимняя Беларусь
Фото Aleh Varanishcha, iStock
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Туристический оператор Юлия Кулькова советует россиянам для новогоднего отдыха выбирать Беларусь. По ее словам, некоторые города этой страны были в составе Великого княжества Литовского, поэтому они могут порадовать туристов своими по-настоящему европейскими замками, костелами и другими достопримечательностями на любой вкус.

«Попробуйте организовать себе тур по Минску, Гродно, Миру. Интересной локацией также окажется город Несвиж», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Также Кулькова советует попробовать местную кухню. При этом она отметила, что вкуснейшие белорусские блюда могут обеспечить пару лишних килограммов. Поэтому не стоит забывать компенсировать обеды вечерними прогулками.

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