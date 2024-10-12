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Туристический эксперт рассказал о правилах въезда в Южную Корею
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:15

1 мин.

Туристический эксперт рассказал о правилах въезда в Южную Корею

Мария Задорожная
Автор
Храм в Сеуле
Фото LeoPatrizi, iStock
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Основатель визового агентства, эксперт по туризму Дмитрий Волков рассказал «СЭ», какие правила въезда в Южную Корею существуют.

По его словам, туристам из России для поездки в эту страну не нужно оформлять визу, если они будут там пребывать не более 90 дней в течение полугода.

При этом находиться непрерывно в Южной Корее можно не дольше 60 дней подряд. Затем придется выехать, чтобы вернуться еще на 30 суток.

Также нужно получить электронное разрешение К-ЕТА. Сделать это можно онлайн, на официальном сайте. Оформлять К-ЕТА эксперт советует всем взрослым с 18 до 64 лет. Обойдется документ примерно в 700 рублей. Кроме того, Волков предупредил, что оплатить услугу российской картой не получится, придется поднапрячься и найти иностранную карту и подключить VPN.

«Заявку на K-ETA необходимо подавать заранее, не позднее 72 часов до вылета. Иногда обработка заявлений занимает много времени, поэтому лучше не откладывать получение разрешения на последний момент», — объяснил Волков.

В завершении разговора специалист добавил, что самый удобный маршрут, чтобы добраться до Южной Кореи, — это Москва — Шанхай — Сеул. Он занимает около 15 часов.

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