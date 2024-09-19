Турэксперты назвали интересное для путешественников место в Татарстане

Эксперты института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина и Оксана Саргина рекомендуют туристам отправиться на Голубые озера. По их словам, на эту озерную систему необычного ярко-бирюзового цвета съезжаются полюбоваться и окунуться путешественники со всей России.

«На территории заказника обустроено пять купелей: две на Малом Голубом озере, одна на Проточном и две на Большом Голубом озерах. Купели расположены в местах впадения озер в реку Казанку, что позволяет сохранить уникальные свойства воды и не навредить экосистеме. Температура в купелях в течение года держится на уровне 6-8 °С», — пишет «СЭ».

Кроме того, у Большого Голубого озера есть лодочная станция, где можно взять в прокат сапборды или каяки и доплыть до пирсов у Малого Голубого озера. Там туристы могут пришвартовать лодку и пройтись по образовательному маршруту, взять туристическую карту, велосипед или палки для хайкинга в аренду.