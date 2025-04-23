Турэксперт рассказала, как избежать обмана во время бронирования отелей

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде скрытых сборов и налогов при бронировании отеля, важно заранее проверить общую сумму платежа перед оплатой. Об этом рассказала «Газете.Ru» менеджер по продажам туристического агрегатора Светлана Герасимова.

По ее словам, часто туристические агрегаторы показывают привлекательные цены, но на этапе оформления заказа могут неожиданно возникнуть дополнительные платежи, такие как сбор за обслуживание, туристический налог или стоимость страховки. Поэтому нужно всегда обращать внимание на финальную сумму перед внесением платежа. Иногда дешевле будет забронировать номер напрямую на сайте отеля, где могут предлагаться акции и специальные предложения.

Герасимова упомянула, что некоторые гостиницы могут предоставлять искаженную информацию о наличии ограниченного числа свободных номеров, чтобы спровоцировать срочное бронирование. Эксперт советует использовать несколько платформ для бронирования, которые агрегируют данные с разных сайтов одновременно.

Чтобы избежать разочарования в отпуске из-за неверных ожиданий, специалист призывает тщательно изучать фотографии, размещенные постояльцами отелей. Она также рекомендует обратить внимание на дополнительные услуги, такие как завтрак, трансфер или экскурсии, поскольку они могут значительно увеличить итоговую стоимость проживания, и часто их добавляют в бронирование незаметно. Лучше всего отключать ненужные опции во время бронирования и устанавливать окончательную стоимость этих услуг напрямую в отеле сразу по прибытию.

Для предотвращения мошенничества при бронировании Герасимова советует изучать отзывы на независимых платформах, там сложнее манипулировать рейтингами благодаря множеству различных факторов в системе отзывов.

Тем, кто планирует поездку на праздники или выходные, эксперт рекомендует заранее забронировать номера, так как в этот период цены на проживание могут значительно вырасти.

Турэксперт также напомнила, что некоторые тарифы предполагают отсутствие возможности возврата в случае отмены бронирования, поэтому предпочтительнее выбирать гибкие тарифные планы.

Кроме того, она посоветовала внимательно проверять название места перед оформлением брони, так как иногда на сайтах бронирования могут автоматически подставляться другие города или страны с похожими названиями. Еще никогда не следует нажимать на ссылки в электронных письмах и передавать пароли или личные данные через электронную почту.