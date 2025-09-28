Стиль жизни
Турэксперт рассказал о самых распространенных ошибках путешественников
28 сентября, 12:45

Турэксперт рассказал о самых распространенных ошибках путешественников

Мария Задорожная
Планирование путешествия
Фото hocus-focus, iStock

Раннее планирование поездок помогает путешественникам организовать отпуск по максимально выгодной цене. Об этом заявил глава популярного туристического агентства Дмитрий Мир в интервью Pravda.Ru.

По его словам, «горящие туры» ушли в прошлое: бронирование в последнюю минуту приводит к завышенным ценам и ограниченному выбору. Он также призвал туристов не гнаться за самыми низкими ценами.

«У всех одни цены. Их легко могут поймать всякие мошенники непонятные. Они приходят в какие-то агентства, не понимают, насколько эти агентства аккредитованы, не аккредитованы, это реальные агентства или мошенники. Всегда можно проверить на сайте этого оператора, например. В отель написать, еще что-то», — отметил Мир.

Он также рекомендовал не игнорировать новые и часто более выгодные направления для путешествий.

Куда поехать в&nbsp;октябре 2025.Куда поехать в октябре 2025: лучшие идеи для отдыха
