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Турэксперт рассказал, какие документы нужны для поездки в Китай
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:30

1 мин.

Турэксперт рассказал, какие документы нужны для поездки в Китай

Мария Маковей
Автор
Великая стена Цзиньшаньских гор в Облачном море
Фото bjdlzx/istockphoto.com
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Доцент кафедры индустрии туризма Вадим Жуков в беседе с «СЭ» рассказал, какие документы необходимо собрать, чтобы поехать в Китай.

По словам эксперта, для поездки в КНР нужны виза, действующий загранпаспорт, копии билетов в Китай и из Китая, подтвержденная бронь в гостинице либо письмо-приглашение от частного лица, организации, а также медицинская страховка.

«Подать документы на туристическую визу можно в визовых центрах и в генеральных консульствах. Документы можно подавать в любое консульство, независимо от места проживания заявителя», — отметил специалист.

Также Жуков предупредил, что формально документы будут рассматриваться около пяти дней, но лучше подать их за месяц до планируемого путешествия.

Кроме того, эксперт добавил, что визы в настоящее время выдаются для однократного или двукратного въезда.

«Решение о сроке действия визы, продолжительности пребывания и количестве визитов принимают в консульстве, исходя из конкретных обстоятельств заявителя, но в любом случае не больше 90 дней всего и не дольше 30 дней за одну поездку», — подытожил Жуков.

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