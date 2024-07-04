Турэксперт перечислила документы, необходимые для поездки в Северную Корею

Основатель агентства путешествий Камила Велибекова в беседе с «СЭ» подчеркнула, что самостоятельно посетить Северную Корею не получится. Въезд в страну разрешен только в составе группы и только через туристическую фирму, которая аккредитована Министерством иностранных дел КНДР.

По словам эксперта, чтобы посетить Северную Корею нужно иметь заграничный паспорт и визу. Для оформления визы необходимы следующие документы:

заграничный паспорт, который будет действительным минимум три месяца с момента выезда из страны;

копия первой страницы заграничного паспорта;

заполненная анкета туриста;

цветное фото 3х4 с белым фоном;

справка с места работы;

выписка с лицевого счета;

подтверждение бронирования тура от туристического агентства.

«Туроператор поможет с подачей всех необходимых документов для получения визы. Ее можно получить через посольство КНДР в Москве или консульство во Владивостоке», — подчеркнула специалист.

Также Велибекова добавила, что для оформления визы на ребенка дополнительно потребуется загранпаспорт родителя, в который вписан ребенок, и свидетельство о рождении. Кроме того, если в поездку отправляется один родитель, то нужна будет нотариально заверенная доверенность другого.