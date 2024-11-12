Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Турэксперт объяснила, как подготовиться к походу по Арктике
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:15

1 мин.

Турэксперт объяснила, как подготовиться к походу по Арктике

Мария Задорожная
Автор
Двое туристов покоряют Арктику
Фото sankai, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Специалист по экспедиционному туризму Анастасия Король в беседе с «СЭ» заявила, что подготовка к походу по российской Арктике начинается с тщательного сбора информации. Территория Русского Севера обширна, поэтому ее гостям нужно учесть специфические особенности.

Прежде всего следует узнать о климатических условиях и температуре в выбранный период. Также изучить растительный и животный мир данного региона, ведь существует риск встретить медведя или случайно наступить на редкое растение из Красной книги. Кроме того, в Арктике действуют ограничения и запреты, о которых тоже нужно знать (например, разведение костров в тундре запрещено). Еще важно соблюдать этикет общения с коренными народами Арктики.

«Вы сможете обратиться к местным жителям за советом и помощью: люди Севера очень радушны и никогда не оставят путника в беде», — подытожила Король.

Где посмотреть северное сияние. Как поймать полярное сияние: гайд для поездки на Русский Север

Путешествия
Новости холдинга
Гендиректор автодрома «Игора Драйв» Титов рассказал об отношениях с «Формулой-1»
В ВГА Харьковской области сообщили о планах Киева по мобилизации в регионе
В китайском Чжухае 35 человек погибли при наезде машины на толпу
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Арбитра АПЛ Кута отстранили из-за видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
16:35
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
14:15
В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем
01:05
Кто родился 12 ноября: список известных личностей
00:05
12 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
11 ноя 16:45
Психолог объяснила, почему людям нравится смотреть короткие видео