Турэксперт назвала страну, где неженатую пару могут не заселить в отель
Эксперт по туризму Анна Барсегян в беседе с «СЭ» заявила, что при заселении в некоторые отели Турции пару могут потребовать предъявить свидетельство о регистрации брака. Хоть страна выглядит очень современной и лояльной, во многих гостиницах, к примеру, не заселят турка и иностранку без штампа в паспорте, что вызывает дискомфорт у интернациональных пар.
«Такая практика распространена не только в маленьких городках, но и во вполне себе современных отелях в самых популярных локациях», — добавила специалист.
Также Барсегян отметила, что не все отели могут пойти навстречу и заселить пару не в браке. Поэтому лучше уточнять подобные нюансы при бронировании номеров.
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