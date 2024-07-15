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Турэксперт назвала страну, где неженатую пару могут не заселить в отель
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Турэксперт назвала страну, где неженатую пару могут не заселить в отель

Мария Маковей
Автор
Пара в бассейне на отдыхе
Фото ronstik/istockphoto.com
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Эксперт по туризму Анна Барсегян в беседе с «СЭ» заявила, что при заселении в некоторые отели Турции пару могут потребовать предъявить свидетельство о регистрации брака. Хоть страна выглядит очень современной и лояльной, во многих гостиницах, к примеру, не заселят турка и иностранку без штампа в паспорте, что вызывает дискомфорт у интернациональных пар.

«Такая практика распространена не только в маленьких городках, но и во вполне себе современных отелях в самых популярных локациях», — добавила специалист.

Также Барсегян отметила, что не все отели могут пойти навстречу и заселить пару не в браке. Поэтому лучше уточнять подобные нюансы при бронировании номеров.

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