Турэксперт назвала лучшие маршруты для начинающих треккеров

Пешие походы становятся все популярнее, и для новичков в России есть множество доступных и красивых маршрутов. Эксклюзивно для «СЭ» турэксперт Люсинэ Кодякова поделилась, как выбрать треккинговый маршрут новичку.

Специалист советует начинать с небольших расстояний и простого рельефа, чтобы получить удовольствие без риска для здоровья. Самые комфортные варианты для первого треккинга находятся прямо в крупных городах и их окрестностях. В Москве можно отправиться на тропу от станции Полушкино к деревне Марс вдоль берега Москвы-реки, а в Санкт-Петербурге идеальным выбором станет оборудованная петля маршрута «Шесть озер». Популярностью пользуется также Большая Ладожская тропа с благоустроенными трассами.

Для желающих совместить треккинг с живописными горными видами отличным стартом станет национальный парк «Красная Поляна» в Сочи. Здесь проложено множество официальных экотроп, где можно гулять безопасно и без специальной подготовки. На Алтае для начинающих подходят легкие маршруты в районе всесезонного курорта «Манжерок». Тем, кто хочет попробовать трейлраннинг, стоит начать с соревнований на короткие дистанции в лесопарках Москвы и Подмосковья.

«Независимо от выбора маршрута я рекомендую новичкам не рисковать с одиночными походами, а отправляться с опытными друзьями или в составе организованной группы под руководством гида», — заключила специалист.