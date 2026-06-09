Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Турэксперт назвала лучшие маршруты для начинающих треккеров
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

1 мин.

Турэксперт назвала лучшие маршруты для начинающих треккеров

Кристина Гергис
Автор
Треккинг
Фото molchanovdmitry, iStock

Пешие походы становятся все популярнее, и для новичков в России есть множество доступных и красивых маршрутов. Эксклюзивно для «СЭ» турэксперт Люсинэ Кодякова поделилась, как выбрать треккинговый маршрут новичку.

Специалист советует начинать с небольших расстояний и простого рельефа, чтобы получить удовольствие без риска для здоровья. Самые комфортные варианты для первого треккинга находятся прямо в крупных городах и их окрестностях. В Москве можно отправиться на тропу от станции Полушкино к деревне Марс вдоль берега Москвы-реки, а в Санкт-Петербурге идеальным выбором станет оборудованная петля маршрута «Шесть озер». Популярностью пользуется также Большая Ладожская тропа с благоустроенными трассами.

Для желающих совместить треккинг с живописными горными видами отличным стартом станет национальный парк «Красная Поляна» в Сочи. Здесь проложено множество официальных экотроп, где можно гулять безопасно и без специальной подготовки. На Алтае для начинающих подходят легкие маршруты в районе всесезонного курорта «Манжерок». Тем, кто хочет попробовать трейлраннинг, стоит начать с соревнований на короткие дистанции в лесопарках Москвы и Подмосковья.

«Независимо от выбора маршрута я рекомендую новичкам не рисковать с одиночными походами, а отправляться с опытными друзьями или в составе организованной группы под руководством гида», — заключила специалист.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Путешествия
Увлечения
Новости холдинга
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Последние новости
8 июн 17:45
Основатель бренда одежды Алиса Лобанова объяснила, какую роль играет экипировка для спортсменов
8 июн 15:25
Названы имена первых финалистов турнира «Шахматные звезды 2026»
4 июн 18:10
Тренер развеяла популярный миф о бане и сауне
4 июн 15:00
В Петербурге открылась выставка, посвященная историям российских спортсменок, завершивших карьеру
2 июн 16:45
Спортивная программа ПМЭФ-2026 объединит звезд хоккея, футбола и новые зрелищные форматы