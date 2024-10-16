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Турэксперт назвал самый выгодный способ купить тур на море зимой
Хобби и развлечения

Сегодня, 21:00

1 мин.

Турэксперт назвал самый выгодный способ купить тур на море зимой

Мария Задорожная
Автор
Мужчина в отпуске на берегу океана
Фото Kar-Tr, iStock
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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, как выгодно приобрести тур на море зимой. По его словам, следует покупать поездку по акциям раннего бронирования.

«В любом случае и в холодное, и в горячее время выгоднее покупать по акциям раннего бронирования. Последние годы очень актуальны курсовые изменения, волатильность валют. Потому что это зачастую составляет 20 процентов стоимости», — отметил эксперт. Горин.

Пакетный тур специалист советует брать через турагента, так как они предлагают специальную цену на перевозку и отель. Также Горин отметил, что выгоднее всего покупать туры не в сезон.

«В туризме очень ярко выражены изменения цен в сезон в большую сторону, поэтому если есть задача отдохнуть бюджетнее, то лучше не путешествовать в пиковые даты: это июль, август, новогодние праздники, рождественские и период школьных каникул. Цены в этот момент могут быть выше», — заключил вице-президент РСТ.

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