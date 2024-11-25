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Турэксперт назвал причину, из-за которой стоит посетить Шри-Ланку
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:25

1 мин.

Турэксперт назвал причину, из-за которой стоит посетить Шри-Ланку

Мария Задорожная
Автор
Форт Маяк в Галле, Шри-Ланка
Фото danilovi, iStock
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Опытный путешественник Сердар Каррыев в беседе с «СЭ» отметил, что Шри-Ланка славится своими пляжами. По его словам, на острове найдется место на любой вкус. Например, пляж Унаватуна считается одним из лучших и самых безопасных пляжей мира, где располагается множество баров и дискотек.

«Ценовой сегмент на пляже средний. Но здесь невозможно найти тихое место и люксовые отели», — подчеркнул эксперт.

Также Каррыев отметил пляж Тангалле. Это элитный курорт с соответствующими условиями, где мало шумных ночных клубов и нет большого скопления людей.

«А в Хиккадуве повсюду постоянно проходят пляжные вечеринки, всегда много молодежи, очень демократичные цены на все», — добавил путешественник.

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