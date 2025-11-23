Турэксперт назвал лучшие направления для отдыха в 2026 году

Летом 2026 года россияне чаще всего выбирают для отдыха Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай. В этот сезон особенно востребован пляжный и морской отдых, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью «Москве 24».

Среди направлений внутри страны популярны Краснодарский край, а также побережья Каспийского и Балтийского морей. Горин отметил рост интереса к внутренним поездкам в целом, особенно к речным круизам в теплое время года.

По его словам, декабрь традиционно ассоциируется с новогодними городскими маршрутами — к числу востребованных направлений относятся Великий Устюг, Кострома и Ярославль. Россия ежегодно объявляет новую «новогоднюю столицу», и в этом году этот статус получила Рязань.

Зимой многие предпочитают горнолыжные курорты: Красная Поляна, Архыз, Шерегеш, Домбай и другие горнолыжные базы остаются в числе лидеров по посещаемости.

Согласно данным РСТ, изменился возраст отдыхающих в российских санаториях: среди клиентов теперь становится заметно больше молодых людей. Доля россиян в возрасте 36-45 лет, отдыхающих в этом году в санаториях, составила 36%.