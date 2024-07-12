Турэксперт дала совет, который упростит путешествие

Руководитель туристического агентства Виктория Братухина советует путешественникам заранее позаботиться об обмене валюты. Даже если вы планируете расплачиваться за границей картой, при себе все равно должна быть небольшая сумма наличными.

Поэтому перед поездкой эксперт рекомендует узнать, какой валютой пользуются в стране, и попробовать заранее найти обменники. Специалист добавила, что специальные терминалы есть в аэропортах и на вокзалах, но курс у них не очень выгодный.

«Не носите с собой большие суммы денег. Крупными купюрами расплачивайтесь в проверенных местах, а в сувенирных лавках — мелочью», — подчеркнула Братухина в беседе с «СЭ».