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Тревел-блогер раскрыла секрет, как летать в бизнес-классе бесплатно
Хобби и развлечения

4 марта, 15:45

1 мин.

Тревел-блогер раскрыла секрет, как летать в бизнес-классе бесплатно

Кристина Гергис
Автор
Бизнес-класс в самолете
Фото Elijah-Lovkoff, iStock

Тревел-блогер Саша Коновалова, трижды летавшая в бизнес-классе бесплатно, в блоге на «Дзене» поделилась лайфхаками, как получить места повышенной комфортности.

По ее наблюдениям, в дни апгрейда она и ее спутник выглядели по-деловому: в классических брюках, пиджаках и рубашках, с минималистичным багажом (один рюкзак, небольшая сумочка) и аккуратной укладкой без макияжа — это могло создать образ спокойных, нешумных пассажиров вместо типичных туристов.

Другие путешественники отмечают: чаще всего в бизнес-класс отправляют одиноких женщин в деловой одежде, опрятных пассажиров, пришедших на регистрацию ближе к концу, лояльных клиентов авиакомпании, а также тех, кто прямо спрашивает о такой возможности.

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