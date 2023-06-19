Тренер привел родителям шесть веских причин отдать ребенка на футбол

Тренер Андрей Прокофьев заявил, что футбол формирует в детях силу воли и стрессоустойчивость.

«Во время футбольных тренировок ребенок сталкивается с сопротивлением — это может быть соперник / внешние и внутренние факторы / другая команда / поставленное задание. Это влияет на формирование у ребенка характера, силы воли, стрессоустойчивости, целеустремленности, восприятия критики, самодисциплины. Все эти факторы помогают ребенку расти психологически крепким и здоровым. Также футбол развивает физическую форму детей, поскольку во время игр или тренировок задействованы все группы мышц. Вместе с тем этот вид спорта оказывает полезное влияние на иммунитет ребенка: он становится более крепким, сильным, а значит, и здоровым. Кроме того, занятия футболом способствуют развитию интеллекта. В частности, юные спортсмены учатся стратегически мыслить, например просчитывать результат действий партнеров, анализировать и предугадывать поведение соперников. Еще футбол прекрасно способствует развитию качеств, необходимых для командной работы, ведь у каждого игрока своя задача и позиция, а победа — общая», — приводит слова Прокофьева Life.ru.