Тимати, Ксения Бородина и Андрей Кириленко появятся в новом сезоне медиабаскетбола
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:45

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
MEDIA BASKET
Фото Пресс-служба MEDIA BASKET

Тимати, NILETTO, T-Killah, Мот, Yanix, Obladaet, Элджей, Guf, Macan, BLAGO WHITE и другие музыканты станут участниками нового сезона MEDIA BASKET. В турнире также примут участие титулованные спортсмены Андрей Кириленко, Тимофей Мозгов, Алексей Швед и медийные личности Ксения Бородина, Азамат Мусагалиев, Надежда Сысоева, Сергей Мезенцев и GOODY.

Шестой сезон медиабаскетбола стартует 4 октября во Дворце бокса в Лужниках. На открытии для зрителей выступит популярный российский хип-хоп и хаус-рэп исполнитель Feduk.

В этот раз в составах команд-участниц также выйдут спортсмены из разных уголков страны, которых отобрали в рамках всероссийского драфта.

Финал турнира состоится 21 ноября на ЦСКА «Арене».

