Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
TikTok может вернуться в Россию
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

TikTok может вернуться в Россию

Мария Задорожная
Автор
Девушка снимает себя на телефон
Фото djtrener, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что TikTok может вернуться в Россию. По его словам, в стране не введены никакие ограничения на работу приложения. Оно не запрещено и не ограничено на территории РФ.

«Ограничение работы — это самостоятельное решение компании. Если TikTok окончательно уйдет с рынка США, то не будет никаких препятствий, чтобы заходить на те, где ему никто не мешает, в том числе и на российский. Это действительно возможно», — сказал чиновник.

При этом депутат Госдумы назвал TikTok одной из самых вредных социальных платформ для детей и подростков. Он уверяет, что приложение построено на копировании чужого контента.

«Соцсеть TikTok построена по принципу бесконечного копирования одного и того же: одну и ту же песню и движения копируют десятки, сотни миллионов пользователей. Лучше создавать собственные соцсети с алгоритмами, которые будут поощрять креатив. И чем более правильный креатив, тем у этого видео, картинки или текста должно быть большее продвижение», — подчеркнул Свинцов.

Чиновник отметил, что в России нужно создать отечественную социальную сеть, которая будет поощрять креативность и талант подростков.

При этом депутат профильного комитета Олег Матвейчев сообщил изданию, что в Госдуме вопрос о возвращении TikTok пока не обсуждался.

Почему людям нравится смотреть короткие ролики. Психолог объяснила, почему людям нравится смотреть короткие видео
Развлечения
Новости холдинга
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Глава Приднестровья заявил о готовности региона к поставкам газа через «Молдовагаз»
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 600 передач за карьеру в НХЛ
CNN сообщил о планах команды Трампа «шокировать систему» первыми указами

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
02:05
Какие праздники отмечаются на этой неделе
01:05
Кто родился 20 января: список известных личностей
00:05
20 января: какой сегодня праздник в России и в мире
19 янв 15:30
Иностранцы признались в любви к российской природе
19 янв 10:00
Этот тест смогут решить только те, у кого высокий IQ