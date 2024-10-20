Терапевт рассказал о пользе стресса для организма

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «СЭ» заявил, что стресс может быть полезен. По его словам, данное состояние мобилизует ресурсы организма. Например, если человека кто-то ругает и говорит, что он делает работу неправильно, возникает стресс. И при этом включаются все механизмы, направленные на исправление ситуации. В результате человек может начать лучше выполнять свои задачи, включаться в дело активнее. Кроме того, стрессовые состояния способы научить исправлять ошибки.

«Стресс, например, учит вас правильно рассчитывать время. Если вы опаздываете на мероприятие, то нервничаете, испытываете неприятные чувства. Организм запоминает это и дает вам понять, что в следующий раз нужно лучше рассчитать время», — объяснил медик.

Также периодическое воздействие умеренного стресса тренирует нервную систему, делает ее более устойчивой к нагрузкам, что помогает «собраться» в критических ситуациях.

Помимо прочего, стресс способен защитить человека в критических ситуациях. Он часто возникает как защитный механизм.

«Предположим, в холодильнике испортилась еда и вы чувствуете характерный запах. Запах кажется вам неприятным, дискомфортным, появляется стресс. Так организм сигнализирует, что эту пищу лучше не принимать», — сказал Кондрахин.

Однако терапевт настоятельно рекомендует не забывать, что при длительном воздействии стресс наносит непоправимый вред здоровью.