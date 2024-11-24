Техноэксперт объяснил, какие батареи в смартфонах не разряжаются на морозе

Минусы литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов, установленных в современных смартфонах, проявляются в значительном снижении времени работы при температурах ниже нуля градусов Цельсия. Емкость таких аккумуляторов может упасть до 50%, что создает серьезные неудобства для пользователей. В отличие от них, новые кремний-углеродные батареи демонстрируют стабильность работы на морозе и сохраняют в 2-2,5 раза более высокую емкость. Об этом заявил главный редактор журнала об электронике Евгений Харитонов в интервью «Газете.Ru».

Эксперт объяснил, что при длительном воздействии температуры в -20 градусов Цельсия снижение емкости литий-ионных аккумуляторов становится нормой, но в более теплых условиях они функционируют стабильно, без резких падений при зарядке и разрядке.



«Вместо попытки обуздать минусы литий-ионных аккумуляторов производители смартфонов начали переходить на кремний-углеродные аккумуляторы. Благодаря более высокой удельной емкости кремния такие аккумуляторы, во-первых, позволяют вместить более высокую емкость в прежние габариты. Эти аккумуляторы также меньше нагреваются в процессе зарядки — поэтому скорость зарядки смартфонов продолжает расти и уже обошла по количеству ватт зарядки многих ноутбуков», — сказал Харитонов.

К основным преимуществам кремний-углеродных аккумуляторов можно отнести их медленное старение и стабильную работу при минусовых температурах, поскольку при низком напряжении они способны сохранить в 2-2,5 раза больше емкости. На данный момент такие аккумуляторы используются преимущественно во флагманских китайских смартфонах стоимостью от 50 тысяч рублей.

«Именно благодаря новому типу аккумуляторов китайские флагманские смартфоны резко увеличили объемы батареи и сохранили сверхбыструю зарядку даже в моделях с водозащитой — в старых Li-Ion мощная зарядка требовала хорошей вентиляции корпуса, чтобы аккумулятор не «рванул», поэтому долгое время китайские флагманские смартфоны не оснащались водозащитой IP67 или IP68», — подчеркнул эксперт.

Харитонов также добавил, что литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти и могут заряжаться и разряжаться по необходимости. Они изнашиваются по-другому, поскольку в случае Li-Ion важна не частота зарядок, а соблюдение определенного числа циклов — зарядка до 100% может выполняться как за один раз, так и поэтапно.

«Смартфон устроен так, что ему не нужно «меньше ватт, растянутых на большее количество часов» — ему нужно именно такое напряжение «здесь и сейчас», которое потребляют процессор, память, дисплей, Wi-Fi, Bluetooth и 4G-модем. В результате, если аккумулятор не в состоянии выдать нужное количество ватт, смартфон аварийно отключается в морозную погоду, чтобы не повредить перепадами напряжения свою схемотехнику», — резюмировал специалист.