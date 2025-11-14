Стиль жизни
Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов
Сегодня, 13:45

1 мин.

Мария Задорожная
Лагуна в Таиланде
Фото diana.grytsku, Freepik

Миграционная служба Таиланда вводит более строгие правила для въезда иностранных граждан. Эта мера будет организована с целью пресечения проникновения в страну лиц, использующих туристический статус для криминальных целей, пишет TOURDOM.RU.

Усиленное внимание будет уделяться иностранцам, часто въезжающим и выезжающим из Таиланда по безвизовому режиму, но не возвращающимся в свою страну проживания. Длительное пребывание в королевстве (до двух-трех месяцев за одну поездку) таких «туристов» вызывает подозрения у властей.

Теперь, если будет установлено, что иностранец неоднократно задерживается в Таиланде на длительный срок без убедительных причин, ему может быть отказано во въезде. В таких случаях иммиграционные офицеры будут предлагать оформить соответствующую визу, исходя из реальных целей пребывания. Только за этот год более 2900 человек были отправлены обратно из таиландских аэропортов по указанной причине.

Кроме того, внутренние иммиграционные органы получили указание более тщательно проверять запросы на продление пребывания от иностранцев, которые используют так называемые «бордер-раны» — то есть, совершают частые короткие выезды из страны для обнуления срока безвизового пребывания. Выявление таких случаев может привести к аннулированию их разрешения на проживание.

Представители иммиграционной полиции предупреждают, что эти нововведения могут незначительно увеличить время прохождения паспортного контроля в аэропортах, но предполагается, что ожидание в очередях не превысит 40 минут.

Таиланд: гайд по&nbsp;поездке в&nbsp;страну&nbsp;&mdash; что нужно знать, советы.Что нужно знать перед поездкой в Таиланд: советы организатора путешествий

