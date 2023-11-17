Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 18:15

Стилист рассказала, как правильно стирать термобелье

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка достает из стиральной машины белье
Фото stefanamer/istockphoto.com

Впереди зима, а значит самое время достать термобелье. Но как его правильно стирать? Об этом «СЭ» рассказала стилист Тата Будинова.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на бирку. На ней указаны рекомендации, которые необходимо соблюдать.

«Обычно термобелье стирают при низких температурах (не более 30 °C) и без использования кондиционера», — объясняет стилист.

После стирки одежду необходимо тщательно прополоскать, но не отжимать! Вода должна стечь сама, предупреждает Будинова.

Кроме того, эксперт рекомендует не сушить термобелье горячим воздухом, а самое главное — не гладить утюгом.


Как начать бегать зимой? Полная инструкция от основателя бегового клуба.

Мода
Советы и рекомендации
0
Читайте также
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Спартак» победил «Салават Юлаев» и продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллерголог рассказала, когда нужно стирать постельное белье
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости