Стилист рассказала, как правильно стирать термобелье

Впереди зима, а значит самое время достать термобелье. Но как его правильно стирать? Об этом «СЭ» рассказала стилист Тата Будинова.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на бирку. На ней указаны рекомендации, которые необходимо соблюдать.

«Обычно термобелье стирают при низких температурах (не более 30 °C) и без использования кондиционера», — объясняет стилист.

После стирки одежду необходимо тщательно прополоскать, но не отжимать! Вода должна стечь сама, предупреждает Будинова.

Кроме того, эксперт рекомендует не сушить термобелье горячим воздухом, а самое главное — не гладить утюгом.



Как начать бегать зимой? Полная инструкция от основателя бегового клуба.