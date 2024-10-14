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Стилист объяснила, зачем нужно сортировать вещи перед стиркой
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:05

1 мин.

Стилист объяснила, зачем нужно сортировать вещи перед стиркой

Мария Задорожная
Автор
Девушка собирает вещи для стирки
Фото brizmaker, iStock
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Стилист Юлия Никифорова рассказала «СЭ», зачем сортировать вещи перед стиркой. По ее словам, это помогает сохранить их внешний вид.

«Сначала разделите одежду по степени загрязненности. Например, рабочую одежду и нижнее белье нельзя стирать вместе — это негигиенично», — отметила эксперт.

Также специалист советует разделить вещи по цветам: белое, черное и цветное. Однако и здесь есть нюансы. Например, если вы уже много раз стирали черную футболку, то ее можно положить к более светлой одежде.

«А если вы недавно купили ярко-красную блузку и еще ни разу ее не стирали, лучше постирайте ее руками в отдельном тазике. Так меньше шанс, что вещь «поделится» красителем с более светлыми собратьями», — объяснила стилист.


Кроме того, Никифорова рекомендует разделить вещи по температуре стирки:

  • при 20 — шерсть, лен, шелк;

  • при 30-40 — большинство синтетических и натуральных тканей;

  • при 60 — сильно загрязненная одежда из натуральных тканей;

  • при 90 — нецветное постельное белье из хлопка, хлопковые полотенца для ванны и кухни, сильно загрязненная рабочая одежда.

В завершении разговора эксперт добавила, что, помимо температуры, необходимо учитывать режимы стирки, информация о которых указана на инструкции к стиральной машине.

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