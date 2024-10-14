Стилист объяснила, зачем нужно сортировать вещи перед стиркой

Стилист Юлия Никифорова рассказала «СЭ», зачем сортировать вещи перед стиркой. По ее словам, это помогает сохранить их внешний вид.

«Сначала разделите одежду по степени загрязненности. Например, рабочую одежду и нижнее белье нельзя стирать вместе — это негигиенично», — отметила эксперт.

Также специалист советует разделить вещи по цветам: белое, черное и цветное. Однако и здесь есть нюансы. Например, если вы уже много раз стирали черную футболку, то ее можно положить к более светлой одежде.

«А если вы недавно купили ярко-красную блузку и еще ни разу ее не стирали, лучше постирайте ее руками в отдельном тазике. Так меньше шанс, что вещь «поделится» красителем с более светлыми собратьями», — объяснила стилист.



Кроме того, Никифорова рекомендует разделить вещи по температуре стирки:

при 20 — шерсть, лен, шелк;

при 30-40 — большинство синтетических и натуральных тканей;

при 60 — сильно загрязненная одежда из натуральных тканей;

при 90 — нецветное постельное белье из хлопка, хлопковые полотенца для ванны и кухни, сильно загрязненная рабочая одежда.

В завершении разговора эксперт добавила, что, помимо температуры, необходимо учитывать режимы стирки, информация о которых указана на инструкции к стиральной машине.