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Сегодня, 12:30

Стилист дал советы, как правильно стирать одежду изо льна

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Фото istockphoto.com

Стилист Александр Кузиков рассказал «СЭ», как стирать одежду из льна, чтобы она не испортилась. По словам эксперта, в первую очередь нужно обращать внимание на этикетки, где даются рекомендации по стирке изделия.

«Лучший способ сохранить насыщенный цвет новой льняной одежды — это отдельная стирка, чтобы избежать переноса красителей. При ручной не подвергайте ткань трению, чтобы избежать появления бледных пятен», — сказал стилист.

Стирать цветные вещи изо льна допустимо при температуре +30...+40°С. Неокрашенное и белое льняное можно и при температуре +90°С, и даже кипятить. Однако Кузиков рекомендует все же стирать льняные вещи в холодной воде, чтобы они не уменьшились в размере.

Ранее «СЭ» рассказывал, как правильно выбрать колготки.

Как стирать лен: советы и&nbsp;рекомендации эксперта. Как правильно стирать лен? 5 правил от эксперта

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