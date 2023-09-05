Стилист дал советы, как правильно стирать одежду изо льна

Стилист Александр Кузиков рассказал «СЭ», как стирать одежду из льна, чтобы она не испортилась. По словам эксперта, в первую очередь нужно обращать внимание на этикетки, где даются рекомендации по стирке изделия.

«Лучший способ сохранить насыщенный цвет новой льняной одежды — это отдельная стирка, чтобы избежать переноса красителей. При ручной не подвергайте ткань трению, чтобы избежать появления бледных пятен», — сказал стилист.

Стирать цветные вещи изо льна допустимо при температуре +30...+40°С. Неокрашенное и белое льняное можно и при температуре +90°С, и даже кипятить. Однако Кузиков рекомендует все же стирать льняные вещи в холодной воде, чтобы они не уменьшились в размере.

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