Стартовал 8 сезон «Претендентской серии Дэны Уайта» с участием Артема Вахитова

На «Кинопоиске» стартовал эксклюзивный показ нового, восьмого сезона «Претендентской серии Дэны Уайта» (Dana White's Contender Series). В рамках проекта в Лас-Вегасе еженедельно будут проходить мини-турниры с участием спортсменов со всего мира, которые поборются за контракт с UFC. В новом сезоне примут участие сразу шесть бойцов из России и стран СНГ: Ислам Дулатов, Ризван Куниев, Андрей Пуляев, Анварбек Даниялбеков, Дияр Нургожай, а также Артем Вахитов.

Артем Вахитов — это самый заметный участник нового сезона шоу, двукратный чемпион промоушена по профессиональному кикбоксингу Glory. За время карьеры в кикбоксинге он провел два боя с Алексом Перейрой, нынешним чемпионом UFC в полутяжелом весе. В 2023 году Артем перешел в смешанные единоборства и с тех пор успел провести три боя. А для Ризвана Куниева выступление в шоу станет уже вторым, в 2021 году он победил соперника решением судей.

Восьмой сезон «Претендентской серии Дэны Уайта» на «Кинопоиске» будет доступен с двумя аудиодорожками: оригинальной и русскоязычной. Кроме того, эпизоды будут выходить в онлайн-кинотеатре эксклюзивно каждую неделю до 16 октября. Первый уже доступен к просмотру.

Отметим, что первый сезон «Претендентской серии Дэны Уайта» вышел в 2017 году. Он стал отправной точкой для карьеры будущих чемпионов и звезд промоушена: Шона О'Мэлли, Джамала Хилла, Бо Никала, Мэйси Барбер, Жаилтона Алмейды и Джонни Уокера. За шесть лет проведения мини-турниров более 200 бойцов получили контракты с UFC благодаря выступлению на «Претендентской серии Дэны Уайта». В их числе россияне Вячеслав Борщев, Азамат Мурзаканов, Альберт Дураев и Виктория Дудакова.