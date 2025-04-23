Стало известно, жители какой страны наиболее одиноки

Группа международных ученых провела исследование и пришла к выводу, что в Соединенных Штатах и Нидерландах наблюдается наивысший уровень одиночества. Причем эта проблема в большей степени затрагивает людей среднего возраста, а не пожилых, как считалось ранее. Результаты работы были опубликованы в журнале Aging & Mental Health (AMH).

В ходе исследования были проанализированы данные свыше 64 тысяч участников в возрасте от 50 до 90 лет из 29 стран Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. В большинстве стран действительно было установлено, что одиночество усиливается с возрастом, однако в США, где уровень одиночества оказался наивысшим, наблюдается противоположная тенденция. Именно люди в возрасте от 45 до 65 лет чаще испытывают чувство одиночества по сравнению с пожилыми людьми.

Факторы, способствующие одиночеству, включают безработицу, отсутствие партнера, депрессию и проблемы со здоровьем, хотя влияние этих причин варьируется в зависимости от страны.

В рамках исследования также было выявлено, что около 20% случаев одиночества остаются не объясненными, и практически все они касаются людей среднего возраста.

Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что люди в этом возрасте часто совмещают высокие требования на работе с обязанностями по уходу за детьми и пожилыми родственниками, что приводит к нехватке времени для общения и личной жизни.