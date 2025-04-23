Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Стало известно, жители какой страны наиболее одиноки
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:15

1 мин.

Стало известно, жители какой страны наиболее одиноки

Мария Задорожная
Автор
Мужчина смотрит в окно на городской вид
В какой стране люди одиноки.
Фото Imgorthand
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Группа международных ученых провела исследование и пришла к выводу, что в Соединенных Штатах и Нидерландах наблюдается наивысший уровень одиночества. Причем эта проблема в большей степени затрагивает людей среднего возраста, а не пожилых, как считалось ранее. Результаты работы были опубликованы в журнале Aging & Mental Health (AMH).

В ходе исследования были проанализированы данные свыше 64 тысяч участников в возрасте от 50 до 90 лет из 29 стран Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. В большинстве стран действительно было установлено, что одиночество усиливается с возрастом, однако в США, где уровень одиночества оказался наивысшим, наблюдается противоположная тенденция. Именно люди в возрасте от 45 до 65 лет чаще испытывают чувство одиночества по сравнению с пожилыми людьми.

Факторы, способствующие одиночеству, включают безработицу, отсутствие партнера, депрессию и проблемы со здоровьем, хотя влияние этих причин варьируется в зависимости от страны.

В рамках исследования также было выявлено, что около 20% случаев одиночества остаются не объясненными, и практически все они касаются людей среднего возраста.

Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что люди в этом возрасте часто совмещают высокие требования на работе с обязанностями по уходу за детьми и пожилыми родственниками, что приводит к нехватке времени для общения и личной жизни.

Одиночество приводит к&nbsp;деменции.Ученые выяснили, что одиночество приводит к деменции
Психология
Новости холдинга
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:25
Психолог назвала признаки счастливого ребенка
06:00
Нейросети вредят планете: ChatGPT сам это доказал
01:05
Кто родился 23 апреля: список известных личностей
00:05
23 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
22 апр 16:25
Названы альтернативные Анапе направления для отдыха у моря