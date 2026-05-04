Стало известно, сколько россияне тратят на путешествия в майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, сколько туристы в действительности тратят на поездки в период майских праздников. Об этом пишет Telegram-канал организации.

По данным ассоциации, средний чек зарубежного тура на неделю составляет 120-140 тысяч рублей на человека. При этом стоимость поездок может разниться от места. Например, отдых в Египте обычно выходит дешевле указанного диапазона, а на Мальдивах — заметно дороже.

Что касается путешествий по России, то за 5-6 дней отдыха (без учета перелета) туристы в среднем тратят 70-80 тысяч рублей на человека при размещении в качественных отелях категории 4 звезды. Если выбирать более экономные варианты, то можно уложиться в 50-60 тысяч рублей за 6-7 дней, а короткие туры стартуют от 40 тысяч рублей без учета транспортных расходов.

В АТОР подчеркивают, что приведенные цифры основаны на реальных продажах, а не на рекламных ценах. Кроме того, аналитики отмечают, что в этом году туристы стали гораздо строже придерживаться запланированного бюджета на отдых.